Мексиканский картель взял в осаду город после того, как полиция схватила сына наркобарона «Коротышки». Силовикам пришлось отступать

Мексиканская полиция после перестрелки в штате Синалоа арестовала Овидио Гусмана Лопеса, который приходится сыном наркобарону Хоакину Гусману по прозвищу Эль Чапо («Коротышка»). Впрочем, задержанного почти сразу отпустили. Это была вынужденная мера, так как наркокартель окружил патруль и буквально взял в осаду.

Министр безопасности Мексики Альфонсо Дурасо заявил, что 17 октября патруль Нацгвардии подвергся нападению людей, засевших в одном из домов городка Кулиакан. Войдя, полиция арестовала сына Эль Чапо. В 2018 году Соединенные Штаты предъявили ему обвинение в контрабанде кокаина и метамфетамина

Однако патруль из 30 человек был быстро окружён превосходящими силами наркокартеля и принял решение оставить арестованного, чтобы защититься самим и восстановить порядок в городе. Местные жители размещают в соцсетях фотографии и видеозаписи перестрелок, а также пикапов с крупнокалиберными пулеметами и людьми в масках, патрулирующими улицы города, отмечает The Guardian. В город вошли усиленные части мексиканской армии и полиции.





Секретарь общественной безопасности штата Синалоа Кристобаль Кастаньеда сообщил, что наряду с перестрелками и баррикадами конфликт сопровождался массовым побегом заключённых. Тюрьму покинули около трёх десятков человек.

Эль Чапо, чей картель Синалоа когда-то был признан самым влиятельным наркосиндикатом в мире, в июле 2019 года был приговорен федеральным судом США к пожизненному тюремному заключению.