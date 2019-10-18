Парк Пюи-ди-Фу и железная дорога у дамбы. Смольный рассказал о планах на Горскую на 50 млрд

Федеральные объекты, которые расположены на территории бывшей строительной площадки комплекса защитных сооружений «Горская», распоряжением правительства переданы в собственность Санкт-Петербурга. Там планируют крупный туристический проект.

Как сообщает 18 октября аппарат вице-губернатора Олега Маркова, на 170 га разместятся туристская инфраструктура, образовательные и развлекательные центры, зоны активного отдыха, «исторический парк реконструкции по примеру знаменитого французского парка Пюи-дю-Фу», парк культуры и отдыха, спортивные центры, круглогодичный горнолыжный спуск, набережная и зона променада. Кроме того, планируется создание внутренней линии железной дороги для возможности перемещения между различными зонами. Согласно предварительным расчетам, общая площадь объектов строительства составит 700–900 тыс. кв. метров, объем инвестиций превысит 50 млрд рублей.

При подготовке проекта развития Смольный внес изменения в генплан — на данной территории теперь не допускается строительство жилых объектов. Как заявил Марков, «"Горская" – это самая перспективная территория для создания новых беспрецедентных туристических возможностей нашего города, в том числе организации первой яхтенной марины международного класса на Балтике со строительством пунктов пропуска через государственную границу».

На данный момент территория бывшей строительной площадки находится в неудовлетворительном состоянии. Приморский район разработал проект ликвидации свалок, следующий шаг – избавление территории от захламления.

Напомним, на ПМЭФ-2019 был презентован проект развития промышленной зоны в Горской. Тогда сообщалось, что одним из резидентов культурно-делового кластера может стать «Газпром».



