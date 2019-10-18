Китайское вооружение российской армии. Замглаве Генштаба предъявили хищение 2,2 млрд на военных контрактах

Заместителя начальника Генштаба Вооружённых сил РФ Халила Арсланова считают причастным к поставке в войска китайской техники под видом российских разработок. Ущерб превышает 2 млрд, и это, возможно, не предел, пишет «Коммерсантъ» 18 октября.

Как сообщает издание, обвинение Арсланову предъявили в больничных интерьерах и с разрешения врачей. Генерал-полковнику стало плохо во время допроса, его отправили в госпиталь с признаками гипертонического криза.

Вторым фигурантом в деле об особо крупном мошенничестве стал начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ полковник Павел Кутахов, его арестовали.

Военных считают причастными к махинациям с поставкой оборудования в войска РФ. По версии следствия, вместо российских разработок поставляли спецтехнику из Китая, на которой просто переклеивали этикетки. Таким способом Арсланов и Кутахов могли похитить как минимум 2,2 млрд рублей. «Коммерсантъ» пишет, что проверки, связанные с предполагаемыми махинациями, продолжаются.





Генерал и полковник вину не признают. В ближайшее время, по информации издания, Арсланова планируют через суд отстранить от должности и арестовать его имущество.

Об уголовном преследовании замглавы Генштаба ВС стало известно накануне. Отмечается, что начало ему могли дать показания бывшего директора АО «Воентелеком» Александра Давыдова и его сообщников, которым вменяют хищения на 460 млн при реализации госконтрактов Минобороны.

Оборонное ведомство готово не экономить на отечественной технике. «Фонтанка» рассказывала о планшетах, которые для армии производит небольшая петербургская компания. Российские планшеты по 350 тысяч рублей за штуку собираются из французских, немецких и американских комплектующих.