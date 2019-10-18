Петербурженка из тюрьмы Вашингтона: «Раздели догола, на лицо натянули сетку, а мужчины наблюдали»

Из Петербурга выдворяют гражданина США, но он не спешит уезжать. «Там моя дочь за тебя сидит» - говорит ему мать арестованной. «Фонтанка» смогла поговорить с той, кто сейчас в камере Марии Бутиной, а за стенкой у неё Челси Мэннинг. «Меня ломают» - передает Оксана.

из личного архива

По информации «Фонтанки», 15 октября Невский районный суд Петербурга обязал выехать за пределы России 50-летнего гражданина США Алета Тэрада. Это бывший муж 31-летней петербурженки Миры Тэрады, в девичестве Оксаны Вовк. Последние новости о ней датируются мартом этого года, когда суд Финляндии не отпустил ее после задержания по запросу США. В американской тюрьме девушка с июля, в декабре – суд присяжных. Это жестокое story. «Фонтанка» добавляет: методы репрессивной машины США для получения признаний ничем не отличаются от отечественных.

Телефонный диалог шел вечером, 17 октября, в редакции «Фонтанки». Все это время напротив журналиста сидела мать Оксаны. Мы дождались звонка, и она передала мне трубку. За весь разговор дама не дотронулась до чашки чая, ни произнесла ни слова.

- Вы согласны, чтобы пресса о вас вновь заговорила? Принципиально согласны? Как – это уже второй вопрос. Мы поймем, если вы откажитесь, – спросил я.

Оксана молчала секунд десять. В эфире встала та тишина, из которой было ясно, что это не сбой связи, она думает.





– Согласна.

- Наш разговор записывается администрацией тюрьмы. Если я будут спрашивать то, на что вам запрещено отвечать, прервите меня.

– Все что я вам расскажу, я им и в лицо говорила.

Оксана родилась в Ленинграде в семье выпускницы Лесотехнической академии и оперативника уголовного розыска. Профессионально занималась плаванием. Закончила московскую «Международную академию бизнеса и консалтинга», уехала в США на три года по программе обмена студентами. В 2014 году выехала в Вашингтон второй раз, где и встретила тренера восточных единоборств Алета Тэрада. Свадьба, счастье, жили в квартире, а из ее окон был виден, на секундочку, Белый дом.

Фото: из личного архива

- Где вас содержат?

– Это под Вашингтоном. Что-то вроде женского следственного изолятора для преступников федерального уровня. Место называется Александрия.

- Кто с вами работает?

– Департамент по борьбе с наркотиками и Агентство национальной безопасности.

- Я понимаю, вам не с чем сравнивать. Все равно – как там, у них в тюрьме?

– Это вам не Финляндия, где до меня пальцем никто не дотрагивался, а когда приходил сотрудник посольства, то они видеокамеры завешивали, чтобы не видеть как мы общаемся. С собой вещи не разрешили взять, никакие. Даже нательный крест в Финляндии остался. Сюда привезли, тут же начали раздевать и лезть пальцами куда только можно. Я, конечно, возмущаться. Прибежала подмога, человек восемь накинулись, голую закатали в какой-то сарафан на липучках, на лицо натянули сетку, бросили на пол. Вся в синяках, камера грязная, я как-то выпуталась, так голая и сидела, орала, а за мной по видео наблюдали, в том числе и мужчины же там работают. Плакала, все без толку. Тут я и поняла куда попала. Потом две недели в душ если водили, то в присутствии двух офицеров, зубную щетку не давали. Говорили, что я могу нанести вред им и себе.

История началась в Вашингтоне в ноябре 2016-го. Оксана, муж и двое его приятелей подъехали на машине к дому одного из знакомых. Оксана вышла прогуливать в парк свою Чао-Чао. В этот момент полицейские всех задержали, а под капотом машины нашли полкило кокаина. Оксану и мужа отпустили, Юрия из Украины и Томаса из Литвы арестовали. Петербурженка уехала в Россию, затем в Петербург приехал и супруг. В конце 2018 года Оксана с матерью полетела в Испанию через Финляндию, где её и задержали по ордеру США.

- Вы обращались с жалобами?

– Сколько угодно. Ко мне же приходили наши из посольства. Кстати, наши беседы слушали. Ну, ладно. Они тоже писали ноты свои. У меня глаз загноился, я на один глаз ослепла, мне какие-то таблетки давали, стало только хуже, так я по старинке пакетиками с чаем вылечилась. Антидепрессанты, которые были в Финляндии, отобрали. Ни на что они реагировать не собираются. Та, еще песня.

- Сколько женщин в тюрьме?

– Третий день как я другом блоке. Меня перевели из того – пыточного. Нас десять человек. Кстати, я в камере, где сидела Мария Бутина. Её 106 дней там мучали. Когда мне вещи выдавали, я увидела, что на мешке написано по-русски «МОЕ». Спросила, а мне они про Бутину сказали. Она более разговорчивая чем я, призналась. А куда тут деваться? Тут что хочешь признаешь.

Как известно, россиянку Марию Бутину задержали в июле 2018 года в Вашингтоне по подозрению в лоббизме интересов РФ. В отличии от истории с нашей собеседницей, за Бутину вступались высшие представители российских властей. Она частично признала вину, приговорена к 18 месяцам, освобождается 25 октября этого года.

- В чем вас обвиняют?

– По-русски это звучит примерно так: соучастие в группе, которая занималась торговлей наркотиками, соучастие в виде того, что я знала. Также мне приписывают отмывание денег. Сразу скажу – я вину не признаю. Если приятели мужа в чем-то участвовали, то я не знала. У них нет никаких доказательств. На каком основании они меня подали в розыск – непонятно. Когда меня уже задержали в Финляндии, у них не было ни одного факта. Мне финский, да и американский адвокат говорил – против тебя ничего нет. Этот литовец дал показания, что я была в курсе, только в январе 2019-го, когда я была уже арестована в Финляндии. Они выбили это из него, потому что финны запросили хоть какие-то доказательства. До этого он же им про меня не говорил. Представляю, как они его просили.

- А отмывание – это что?

– У моего мужа была фирма, следовательно банковский счет, а у меня право доступа. Если я была в курсе и пользовалась счетом, например, оплачивала интернет, то уже отмывание. Они мне насчитали под две тысячи долларов отмывания. Вот такая я соучастница. Идиотизм.

Фото: из личного архива

- Как ваш адвокат?

– Он предоставлен государством, но толковый. Конечно, не живет моим делом, но говорил – не иди с ними на сделку, мы выиграем на суде присяжных, не бойся. Последнее время вздыхает – давай с ними договоримся. Я боюсь. Никому тут правда не нужна.

- Что вам предлагают оперативники?

- Признай, что знала, покажи пальцем, что такие-то приходили в вам гости, а ты знала, слышала, как они разговаривали про наркотики и тогда сделка, формальный суд и выпустим. Ограничишься отсиженным.

- Или?

– Или в суд присяжных, а там минимум шесть лет. Один сроком давил и говорит – если твоей вины нет, то подписывай сделку и получай немного. Нормально? Доводы приводит: у меня с мужем плохие отношения – это хорошо, суд тут всегда на стороне женщины – это тоже хорошо. А это причем?

Взяв доверенность от дочери, пока она находилась в Финляндии мать Оксаны оформила развод с Алетом Тэрадой.

- Они говорили что-нибудь, мол, сегодня к русским в Америке плохо относятся?

– Нет, такого не было. У них другое. Они переживают за бюджет. Сколько они потратили на расследование, сколько они заплатили Финляндии, где меня держали семь месяцев и так далее. Отчитываться им надо. Так что их не за мою невиновность могут наказать, а за зря потраченные деньги. Всю голову сломали. Кормят картошкой с фасолью, по праздникам – яблоки. На прогулки не выводят. Я похудела на 20 килограмм. Морозят, в камерах иногда плюс 15, а мы спим не на кроватях, а на бетонных тумбах. Для снижения либидо гадость какую-то дают, стул с кровью после этого. Вообще не знаю, как выжила.

- Может вам признаться, да и черт с ними, доедите до Питера и забудете.

– Я потом куда с такой репутацией? Никто же не будет разбираться, что я там наотмывала.

- Насилие есть со стороны охраны?

– Нет. Есть отвратительные, эти каждый день думают, как подставить, а есть очень душевные ребята. Я тут сблизилась и нашла поддержку у Челси Мэннинг. Она за стенкой сидит. Она готова выступить свидетелем на моем суде, чтобы рассказать, как меня ломали.

Брэдли Мэннинг был военным аналитиком армии США. Арестован в 2010 году за передачу секретов Wikileaks. Получил многолетний срок, был помилован Бараком Обамой в последний день его нахождения на этом посту в 2017 году. Мэннинг сменил пол, сегодня он Челси. За отказ от показаний, она была вновь арестована весной этого года.

- Правозащитники местные приходят?

– О таких не слышала. Приходят те, кто предлагает изучать Библию. Недавно приходили еще и говорят, не хотите искусство поизучать? Большое человеческое спасибо.

- Кто с вами еще сидит?

– Я, Челси, а остальные за убийство мужей. Ой, расскажу! А я тут ячейку создала. Убедила всех зарядкой заниматься, а если что-то не так, то сообща жаловаться. Психологически поддерживаю многих. Короче, один за всех и все за одного.

- Когда это все закончится, то через некоторое время все это начнет работать на вас. Как и где я не знаю, но начнет. Вы понимаете меня?

– Да, спасибо. Я об этом тоже думала. Тогда расскажу. Я планирую заняться социальным проектом – защитой заключенных женщин в Европе и России. Чтобы там ничего общего с обстановкой как в США и рядом не было. Особенно теми, кто находился в окружении, если можно так сказать, неположительных мужчин. Реабилитация по многим направлениям.

- Когда вы примите решение, сообщите пожалуйста матери. Какое бы не приняли. Мы поймем.

– Я приму. Договорились.

О бывшем супруге Оксаны Вовк, пока проживающем в ее петербургской квартире, читайте на 47news.

Разговаривал Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»