«Лучше была бы башня «Газпрома». Художники раскритиковали новую символику Петербурга

«Логотип для бургерных», «какое-то Сколково», «сельский стиль». Покрас Лампас, Никас Сафронов, Вася Ложкин, Николай Копейкин, Андрей Бильжо и главный художник Петербурга Алексей Моор высказались о новой символике Северной столицы. И предложили свои варианты.

вариант метабренда Петербурга

В распоряжении «Фонтанки» оказались три альтернативных варианта логотипа Петербурга, который должен прийти на смену «рублевому» творению Артемия Лебедева. На все трех — голова Петра I, наложенная на бирюзовый круг, но в разных вариациях. Ключевой элемент метабренда, за разработку которого город заплатил коммуникационному агентству SPN Communications больше 7 млн рублей, мы попросили оценить людей с обостренным чувством прекрасного.

Фото одного из вариантов логотипа (в презентации, оказавшейся в распоряжении «Фонтанки», он идет под номером два) 16 октября появились на странице в Facebook Юрия Запесоцкого, чья компания также участвовала в конкурсе, но осталась без контракта. В посте, озаглавленном «Как за 40 дней «добить» туристический бренд Санкт-Петербурга», топ-менеджер сетовал на «бездарно израсходованные бюджетные средства». В частности, указывал, что «визуальный облик Петра I не говорит ни о чем иностранным туристам, на которых во многом и строится экономика крупных городов, имеющих туристический потенциал».





Вызвало ли качество работ вопросы у заказчика? Во всяком случае, комитет по развитию туризма, который получил в свое распоряжение метабренд от коммуникационного агентства SPN Communications еще в конце 2018 года, не торопился предъявлять его общественности. Чиновники неоднократно обещали устроить публичные обсуждения. При этом частично продолжали использоваться элементы дизайна «Студии Артемия Лебедева», от логотипа которой город отказался по настоянию УФАС.

В комитете по развитию туризма не прокомментировали представленные логотипы, пообещав устроить подробную презентацию метабренда в ноябре. Ранее сообщалось, что символика от SPN Communications появлялась на выставке Saint Petersburg Travel Hub в середине сентября. Изображение Петра – это не единственное, что есть в брендбуке, но как и когда будут использоваться другие элементы метабренда, пока не известно.

Публикация нового логотипа вызвала бурные дискуссии в социальных сетях. Одни критиковали выбор основателя города за очевидное и «затасканное решение» и назвали изображение «портретом с купюры», другие посчитали новый логотип более «стильным» и более подходящим Северной столице, нежели творение Артемия Лебедева.

«Фонтанка» решила созвать виртуальную фокус-группу, чтобы оценить эстетические достоинства новой символики. Но поскольку дизайнеры — лица пристрастные, мы спросили мнение людей, обладающих развитым чувством прекрасного, хотя и по-разному его понимающих, — современных художников.

Арбитр в мире петербургского искусства, главный художник Северной и заместитель главы КГА Алексей Моор раскритиковал метабренд за недостаток креатива и отсутствие логики:





«Мне кажется, что необходим более творческий подход к поиску символа, учитывающий его уникальность, особенности. Знак должен быть самодостаточным, а в представленном символе название города необходимо – как своего рода костыль – для понимания контекста изображения (чей портрет и зачем). Сам же портрет графически не решен: из-за отсутствия внутренней логики светотеневой моделировки и излишней детализации».

Уличный творец Покрас Лампас, недавно прославившийся «Супрематическим крестом» в Екатеринбурге, считает, что разработанный за 7 млн рублей метабренд уступает «рублевому»:

«Варианты слабые, смотрится плохо, с точки зрения брендинга и графического дизайна работа выполнена гораздо хуже варианта от «Студии Артемия Лебедева». Дальше нет смысла обсуждать. Понятно, что там Петр, — это не имеет значения. Плохой дизайн не ассоциируется ни с каким городом, а ассоциируется с сельским таким стилем, это недостойно Петербурга».

Светский Никас Сафронов посетовал, что метабренд разрабатывался в тайне от общественности и не обсуждался с людьми искусства. (Самому художнику, прежде чем попасть в Русский музей и Третьяковскую галерею, пришлось держать ответ перед экспертными комиссиями). Живописец также предложил свой вариант доработки логотипа.

«Первый вариант — словно взят с посмертной маски, это не совсем логично. Вариант три — не совсем понятно, кто это, – на Петра I точно не похож. Так что, если брать, то вариант два. Но надпись я бы сделал более читаемую и добавил бы еще какие-то элементы, связанные с Петербургом. Например, новую высотку с одной стороны, а с другой стороны что-то историческое — шпиль Петропавловки или Александринский столп с ангелом. Но, может быть, хватило бы и нового небоскреба, — Петр смотрит в будущее».

Вася Ложкин похвалил цветовое решение, но отметил, что логотип больше подойдет для научных конференций, нежели для туристов:

«Цвет – бирюзовый или ультрамарин – мне всегда нравился. У меня была такая машина, три года на ней ездил. Но в целом [в логотипе] ничего не понятно — какие-то каракули. Петр Первый, конечно, самый узнаваемый образ. Но если бы я был дизайнером, я бы предложил не ломать голову, а взять Медного всадника. Я себя ставлю на место человека, который живет далеко за МКАДом, и из своего медвежьего угла поедет в Петербург. Петр Первый на коне — все понятно, вот он, Ленинград. Хотя, будь моя воля, там был бы Ленин на броневике. Петербург — это город-музей, а здесь – Сколково какое-то».

Карикатурист, а по образованию врач-психиатр Андрей Бильжо увидел коммерческое применение новой символики:

«Мне не нравится ни один вариант. В первом к крупному «Burg» на голубом фоне хочется добавить «ер» – «Санкт-Петербургер». То есть это отличный логотип для бургерных и отличная подставка под пиво. В питерские пивные отлично впишется. Второй — это какие-то 70-е годы прошлого столетия, как будто современного дизайна не существует. Третий — это вообще двойка дизайнеру: неизвестно, что за рожа, с какими-то черными полосами. Но отлично можно использовать в школе — он просто создан для того, чтобы ему подрисовали рожки, усы, бороду. Но все три не хочется поместить на футболку, не хочется поместить на куртку, а наоборот, отрезать или смыть. Это не плохо – это никак».

Художник Николай Копейкин, узнав, в какую сумму городу обошлась такая работа, отреагировал емким «ё-маё!» и пообещал разработать альтернативные варианты, если ему переведут задаток в половину суммы.

«Большой разницы между тремя вариантами я не увидел. Это все равно что выбирать между кока-колой и пепси-колой. Эмоция одна — ностальгия, ретро. Если туда поставить Ленина – будет Ленинград. Последний из Петров на Ленина даже похож — надели парик, и стал вот такой. Я не осуждаю, но судить нечего, это не работа за 7 млн рублей. На месте дизайнеров я бы подумал не только об основателе города, но и других людях, которые тут жили и работали, архитектуре. Вот башня «Газпрома» теперь есть, она тоже стала символом Петербурга. Если бы у Петра I был синдром Сталина, он бы похвалил, а так, наверное, на кол посадил бы за такие логотипы».

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»