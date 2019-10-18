Котенок Патрон выжил после девяти пуль от живодеров. Его выздоровление фиксируют на видео

Пермский котенок Патрон, который получил девять пулевых ранений от живодеров, снова учится бегать, прыгать и ходить в лоток. Об этом сообщается в группе «ВКонтакте» «ЗооЗащита Пермь».

Пятимесячного котенка живодеры расстреляли из пневматического оружия в конце сентября. Благодаря вовремя проведенной операции на позвоночнике животное удалось спасти. Активист «Зоозащиты» Сергей Шахторин, который и извлек из котенка 9 пуль, назвал его Патроном. Он же 18 октября рассказал РИА Новости, что теперь котенок чувствует себя гораздо лучше.

«По восстановлению всей чувствительности сказать сложно, но на данный момент с каждым разом движения лапы улучшаются. Сроки полного восстановления никто не скажет. На сегодняшний день Патрон сам начал бегать, прыгать и ходить в туалет», – сказал агентству Шахторин.

Видеозаписи в группе зоозащитников «ВКонтакте» подтверждают, что котенок активно восстанавливается.



