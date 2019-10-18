Певица Лобода отметила день рождения в Петербурге. Из гостей — солист Rammstein и его друг, ударивший охранника

Певица Светлана Лобода отпраздновала свой 37-й день рождения в одном из ресторанов Петербурга. Компанию ей составил фронтмен группы Rammstein, а также его друг Анар Рейбанд, ставший не так давно участником конфликта с охранником на пристани.

Фотографию скромного ужина опубликовали в своих Instagram сразу несколько гостей. Среди них — спутница солиста Pain Петера Тэгтгрена. Сам музыкант на торжестве также присутствовал. Интерьер на снимке схож с интерьером ресторана «Белавью Брассери» на 9-м этаже отеля «Мойка 22». В заведении ночное присутствие Лободы и её свиты подтверждать отказались, впрочем, как и опровергать.

Напомним, один из гостей, Анар Рейбанд, повздорил с охранником на пристани напротив Адмиралтейства ночью 16 октября. Друг лидера Rammstein и его гости сошли с кораблика и самостоятельно отодвинули заграждения. 60-летний Дмитрий Петренко сделал замечание, реакции не последовало. По словам самого Рейбанда, охранник его оскорбил, стерпеть такого он не мог и вспылил. Удар в затылок попал на видео. После инцидента служащий попал в больницу с подозрением на инсульт.



