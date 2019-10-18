Найден таинственный инвестор, который дал Дурову деньги на Telegram. Он из США

Павел Дуров получил деньги на запуск мессенджера Telegram от частного инвестора из Буффало, штат Нью-Йорк. Как пишет 18 октября Forbes – его зовут Аксель Нефф.

«Братья Дуровы запустили бета-версию мессенджера Telegram в конце 2013 года, в проект были вложены средства Павла и частного инвестора из Буффало, штат Нью-Йорк», — говорилось в октябрьской претензии Комиссии по ценным бумагам США (SEC).

Как уточняет издание, 35-летний американский бизнесмен Аксель Нефф вырос в городе Буффало, штат Нью-Йорк. В 2008 году он стал частью команды «ВКонтакте». Неффа и Дурова познакомил Илья Перекопский — нынешний вице-президент по развитию бизнеса Telegram. Один из школьных друзей Неффа учился в СПбГУ в одной группе с Дуровым и Перекопским. В своем профиле на LinkedIn Нефф указал, что работал в «ВКонтакте» с января 2008 года по апрель 2014-го и отвечал за международную деятельность компании за пределами Восточной Европы. По его словам, в апреле 2012 года он начал работать над новым проектом Дурова — мессенджером Telegram.

«Я был одним из основателей Telegram, и все мои инвестиции были связаны с личным вкладом», — рассказал Forbes Нефф.





Однако заявил, что не может комментировать финансовые детали по соглашению о разделении бизнеса, сейчас у него нет доли в Telegram, и вообще единственным инвестором мессенджера был сам Дуров. А упоминание в иске SEC якобы ошибка.

Павел Дуров столкнулся с проблемами в США при запуске нового продукта – криптовалюты. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) считает, что продажа токенов Gram не была зарегистрирована, что нарушает закон США о ценных бумагах от 1933 года. Американские власти ввели временный судебный запрет в отношении компаний Telegram Group Inc. и ее «дочки» TON Issuer Inc. Инвесторы криптовалюты от Павла Дурова могут получить обратно 77% из 1,7 млрд долларов, вложенных в проект.