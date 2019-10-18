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Город
18.10.2019 12:23
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Советский водолаз с Нарвского проспекта погиб от рук рабочих. После материала «Фонтанки» он чуть было не нашёл новый дом, но спасать оказалось нечего

Материал «Фонтанки» о сносе советских скульптур – двух «Рыб» и «Водолаза» – на Нарвском проспекте, 12-14, под типовую детскую площадку получил неожиданное продолжение. В редакцию обратились сотрудники Ассоциации водолазов, которые хотели бы забрать демонтированного «коллегу» в любом виде и даже «без ног», чтобы поставить его туда, где он был бы нужен. 

Как оказалось, спасать уже нечего: как объяснили в муниципальном округе «Екатерингофский», от скульптуры остались одни осколки, уцелел только пьедестал. Судя по фотографиям местной жительницы Светланы Емельяновой, днём 15 октября рабочие неласково обращались с подводником авторства Владимира Козина, когда валили его на землю. 

Фото: Емельянова Светлана

По словам исполнительного директора Ассоциации водолазов Андрея Новожилова, обидно, что так получилось: если бы в объединении заранее  узнали, что город собирается избавиться от скульптуры на водолазную тематику, то подводники «оказали бы помощь, забрали и поставили, чтобы она кого-нибудь радовала».


– Если бы он, грубо говоря, хотя бы без ног был, но его оставили в целости и сохранности, мы бы его вывезли и определили туда, где он был бы более уместен и востребован. Если бы какие-нибудь части уцелели, голова бы хотя бы уцелела, мы бы её забрали и сделали бы бюст. Отдали бы в надёжные руки тому, кто протирал бы пыль, сдувал бы и радовался, – поделился Новожилов.

Во время работ на Нарвском также пострадали и «Рыбы». От скульптур «Морской конёк» и «Слон» в районе избавились несколькими годами ранее. Жители близлежащих домов любили фигурки и регулярно их подкрашивали. Как рассказала «Фонтанке» супруга художника Владимира Козина Елена, когда она видела двор в последний раз, то была поражена, что спустя несколько десятилетий малые архитектурные формы так хорошо выглядят.


© Фонтанка.Ру
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