В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга появятся два новых детских сада

ПАО «Группа ЛСР»

«Группа ЛСР» приступила к строительству детсадов в своих жилых проектах в Красногвардейском районе города.

Сад на 160 мест появится в ЖК «Ручьи», который компания строит на участке по Ручьевской дороге. Еще один, на 190 мест, «Группа ЛСР» возводит в самом «зеленом» 19-м квартале «Цветного города» — он ближе всего расположен к реке Охте и лесному массиву. Здания будут трехэтажными. Оба учреждения примут детей восьми возрастных групп: от ясельных до подготовительных.

Новые детские сады компания построит в лучших традициях возведения социальных объектов: в каждом из них будут классные комнаты, оборудованные интерактивными досками, бассейн, кабинет врача, комната-прачечная, столовая с современным оборудованием в зоне приготовления еды, спортзал, зал для занятий музыкой, а также универсальное помещение для персональных занятий, где малыши могут, например, рисовать, изучать иностранный язык или заниматься рукоделием. Кроме того предусмотрены спальни, душевые и раздевалки.

В зданиях предусматривается лифт. Прилегающую к детским садам территорию благоустроят: тут создадут многофункциональные игровые площадки самой разной тематики.

Оба детских сада планируется ввести в эксплуатацию в августе 2021 года.

«Ручьи» — это новый комплекс в Красногвардейском районе Петербурга, к строительству которого «Группа ЛСР» приступила осенью 2018 года. Он состоит из 18 домов высотой не более 13 этажей, полностью обеспеченных всей необходимой инфраструктурой. Проектом предусмотрены встроенные коммерческие помещения; наземные и подземные паркинги. Внутренняя территория ЖК будет озеленена. Для маленьких жителей в «Ручьях» помимо детского сада построят и школу. Кроме того, в непосредственной близости от комплекса городскими властями предусмотрено еще одно дошкольное образовательное учреждение.

Квартал №19 ЖК «Цветной город» — это 22 дома переменной этажности, строящиеся вдоль живописного леса и реки Охты. Шум и пыль не будут досаждать жителям, поскольку микрорайон возводится вдали от КАД. Здесь есть семейные дома, и такими их делает не только квартирография (отсутствуют студии), но и комплекс продуманных решений. Во дворах квартала №19 «Группа ЛСР» построит школу и еще один детский сад.

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР»

ЖК «Цветной город» – застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте наш.дом.рф

ЖК «Ручьи» – застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость-СЗ», проектная декларация на сайте наш.дом.рф