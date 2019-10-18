Посетители банка устроили потасовку с грабителем в Екатеринбурге. Один человек убит

В Екатеринбурге мужчина с чулком на голове и обрезом в руках в полдень ворвался в отделение банка «Открытие» в центре Екатеринбурга. В потасовке погиб пытавшийся помешать ему посетитель.

«В финансовое учреждение ворвался неизвестный с предметом, похожим на обрез двухствольного ружья. И потребовал у работников банка деньги. Чтобы остаться неопознанным и избежать ответственности, грабитель открыл стрельбу по видеокамере, установленной в служебном помещении, – пишет 18 октября Е1.RU со ссылкой на ГУ МВД по Свердловской области. – Один из посетителей предпринял попытку задержать нападавшего, но, к сожалению, тот успел нажать на курок и смертельно ранить храброго мужчину».

Стрелявшего задержали прибывшие сотрудники ЧОП. По предварительным данным, которые публикует 66.ru, это мужчина 1982 года рождения по имени Виталий.



