Отданы под суд лжеполицейские, нагонявшие страху на жителей Петербурга и Ленобласти. Один все же оказался настоящим

Дело о бандитизме рассмотрит суд в Ленобласти. По версии следствия, главарь и семь его сподручных, выдавая себя за полицейских, похищали людей и вымогали деньги. Впрочем, один реальный сотрудник внутренних органов в их среде был – сотрудник автохозяйства ГУ МВД по Петербургу и области. Когда за ним пришли, он отсыпался в ведомственной машине.

О завершении расследования 18 октября сообщает Следственный комитет. «Работали» фигуранты с февраля по август 2017 года, пока их не задержали. В деле – 7 установленных фактов похищения людей, совершенных на территории области (в основном, в Отрадном) и Северной столицы. Действовали злоумышленники под видом сотрудников полиции: похищенных «уличали» в наркоторговле и предлагали откупиться. Как ранее сообщало издание 47news.ru, суммы откупа составляли в среднем 150-300 тысяч рублей. Ни одна жертва не заявила в полицию: потерпевшие думали, что действительно имели дело с сотрудниками правоохранительных органов.

«Сотрудникам» вменили целый букет серьезных статей — бандитизм, групповое похищение человека, вымогательство, разбой, похищение документов, незаконный оборот наркотиков и взрывных устройств. Всего в одно производство соединено 25 уголовных дел.

Четверо фигурантов ждут дела в камере, двое – под домашниим арестом. Остальных ограничили подпиской.





По данным 47news.ru, лидером группы являлся коренной ленинградец Серафим Кривда. Помогали ему Игорь Джалилян родом из Еревана и Аслан Хаджиев из кабардинского Тырныауза. Александр Малинин приехал из Вышнего Волочка, Виктор Михайлычев родился на Ставрополье. Самый примечательный участник – Александр Стригов, работавший водителем-сотрудником в автохозяйстве полицейского главка в звании прапорщика внутренней службы. Как говорят, на дело он ходил в форме. Нашли его по месту службы: он отсыпался в дежурной машине. Отпираться в разговоре со следователями не стал.