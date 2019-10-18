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18.10.2019 11:30
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Новые участки Юнтоловского и Гладышевского проспектов в ЖК «Юнтолово» введены в эксплуатацию

Новые участки Юнтоловского и Гладышевского проспектов в ЖК «Юнтолово» введены в эксплуатацию

Фото предоставлено пресс-службой «Главстрой Санкт-Петербург»

Компания «Главстрой Санкт-Петербург» ввела в эксплуатацию два новых участка улично-дорожной сети в ЖК «Юнтолово» — продолжения Юнтоловского и Гладышевского проспектов. Дороги обеспечат удобный проезд к корпусам четвертой и пятой очередей нового жилого района.

Компания «Главстрой Санкт-Петербург» получила разрешения на ввод в эксплуатацию новых участков Юнтоловского и Гладышевского проспектов в Приморском районе города. Общая протяженность улично-дорожной сети нового жилого района «Юнтолово», построенной девелопером в рамках проекта комплексного освоения территории, достигла 2,03 км. 

Первый участок длиной 323 метра стал продолжением Юнтоловского проспекта от Гладышевского проспекта до восточных границ жилых кварталов четвертой очереди ЖК «Юнтолово». Второй участок протяженностью 217 метров — продолжение Гладышевского проспекта до северных границ новых кварталов. Четырехполосные магистрали общегородского значения оборудованы светофорными постами, пешеходными переходами и остановками общественного транспорта. 

Новые дороги обеспечат удобный проезд к домам четвертой очереди ЖК «Юнтолово», которая готовится к вводу в эксплуатацию: в настоящий момент завершаются работы по благоустройству территории, корпуса находятся в высокой степени готовности. Также построенные магистрали станут частью дорожной инфраструктуры пятой очереди жилого района.

Напомним, что ЖК «Юнтолово» вышел в финал конкурса «Доверие потребителя» в номинации «Лучший строящийся жилой комплекс класса «стандартное жилье» в Санкт-Петербурге». Победители будут определены в ноябре с учетом мнения профессиональных экспертов и итогов потребительского голосования. В рамках конкурса «Лидер строительного качества — 2019» четвертая очередь ЖК «Юнтолово» отмечена дипломом I степени в номинации «Лучший объект жилищного строительства».

Игорь Барабанщиков, директор проекта «Юнтолово»:

— Инфраструктура ЖК «Юнтолово» активно развивается синхронно с возведением жилых корпусов. В этом году введены в эксплуатацию второй детский сад на 100 воспитанников и два участка улично-дорожной сети общей протяженностью 540 метров. Планируется, что автомобильное движение будет открыто после завершения передачи новых дорог в собственность города. В настоящий момент мы проектируем новый участок магистрали М1, который станет продолжением Юнтоловского проспекта, и магистрали М6 – продолжение Ивинской улицы.

Справка о компании «Главстрой Санкт-Петербург»

ЖК «Юнтолово» — застройщик ООО «Главстрой-СПб специализированный застройщик», проектная декларация на сайте http://yuntolovo-spb.ru/documents

 

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      Фото предоставлено пресс-службой «Главстрой Санкт-Петербург»
      18.10.2019 11:30

      Новые участки Юнтоловского и Гладышевского проспектов в ЖК «Юнтолово» введены в эксплуатацию

      Компания «Главстрой Санкт-Петербург» ввела в эксплуатацию два новых участка улично-дорожной сети в ЖК «Юнтолово» — продолжения Юнтоловского и Гладышевского проспектов. Дороги обеспечат удобный проезд к корпусам четвертой и пятой очередей нового жилого района.
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