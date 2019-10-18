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Город
18.10.2019 11:30
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УФАС нашло нарушения в действиях «снежного картеля». Смольному предписано разбить содержание города по работам и районам

Антимонопольная служба 18 октября вынесла заключение по «снежному картелю» в Петербурге. Дорожные предприятия и комитет нарушили закон о конкуренции.

Как говорится в заключении УФАС, комитет по благоустройству нарушил ст. 16 и 17 Закона о конкуренции, а предприятия – ст. 11 и 16. Компании фактически имитировали конкуренцию на аукционах и разделили город, сообщает управление. Снижение максимальной цены в ходе торгов составляло не более процента. При этом деятельность предприятий координировалась городом, благо в большинстве своем они городу и принадлежат. В лоты объединяли различные не связанные между собой работы и отдаленные районы, что также ограничивало доступ участникам.

УФАС выдала Смольному предписание устранить действия, направленные на ограничение конкуренции. Фигурантов антимонопольщики намерены привлечь к административной ответственности. Суммы штрафов могут исчисляться сотнями миллионов.

Кроме того, ведомство видит признаки уголовного преступления по статье «Ограничение конкуренции». Свое решение УФАС передаст в Управление экономической безопасности МВД.


Напомним, в январе петербургское УФАС России возбудило дело в отношении компаний СПб ГУДП «Центр», ООО «Коломяжское», АО «Автопарк № 7 Спецтранс», СПб ГУДП «Путь», ОАО «Автодор СПб». Эти организации подозревались в заключении картельного соглашения на торгах по выполнению работ по содержанию дорог, куда входит, в том числе, и вывоз снега. Изучено порядка 40 конкурсов за 2016–2018 годы.

В частности, УФАС выявило, что в ходе аукционов снижение начальной (максимальной) цены контракта составило 0,5%, а организации, подозреваемые в сговоре, подавали идентичные (с точностью до копеек) ценовые предложения.

Справка:

В конце прошлого года Смольный распределил контракты на содержание дорог в 2019 году за 9 млрд рублей. Больше всего подрядов досталось ГУДП «Центр»: за 994 млн — Василеостровский и Петроградский районы, за 634 млн — Московский, за 726 млн — Центральный, за 473 млн — Адмиралтейский, за 475 млн — Фрунзенский и за 605 млн – Невский. Два конкурса выиграло ОАО «Коломяжское» – оно получило за 705 млн Выборгский район и за 690 млн — Приморский. ГУДП «Путь» достались Кировский и Красносельский за 938 млн рублей, ГУДСП «Курортное» – Кронштадтский, Курортный и Петродворцовый за 773 млн, ОАО «Автодор Санкт-Петербург» – Колпинский и Пушкинский за 853 млн. Автопарк №7 «Спецтранс» будет содержать дороги в Красногвардейском (573 млн) и Калининском (510 млн) районах. Это единственный победитель, собственником которого не является город.

Все конкурсы прошли без борьбы: везде было по два участника, которые синхронно снижали стартовую цену до идентичных сумм.

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