УФАС нашло нарушения в действиях «снежного картеля». Смольному предписано разбить содержание города по работам и районам

Антимонопольная служба 18 октября вынесла заключение по «снежному картелю» в Петербурге. Дорожные предприятия и комитет нарушили закон о конкуренции.

Как говорится в заключении УФАС, комитет по благоустройству нарушил ст. 16 и 17 Закона о конкуренции, а предприятия – ст. 11 и 16. Компании фактически имитировали конкуренцию на аукционах и разделили город, сообщает управление. Снижение максимальной цены в ходе торгов составляло не более процента. При этом деятельность предприятий координировалась городом, благо в большинстве своем они городу и принадлежат. В лоты объединяли различные не связанные между собой работы и отдаленные районы, что также ограничивало доступ участникам.

УФАС выдала Смольному предписание устранить действия, направленные на ограничение конкуренции. Фигурантов антимонопольщики намерены привлечь к административной ответственности. Суммы штрафов могут исчисляться сотнями миллионов.

Кроме того, ведомство видит признаки уголовного преступления по статье «Ограничение конкуренции». Свое решение УФАС передаст в Управление экономической безопасности МВД.





Напомним, в январе петербургское УФАС России возбудило дело в отношении компаний СПб ГУДП «Центр», ООО «Коломяжское», АО «Автопарк № 7 Спецтранс», СПб ГУДП «Путь», ОАО «Автодор СПб». Эти организации подозревались в заключении картельного соглашения на торгах по выполнению работ по содержанию дорог, куда входит, в том числе, и вывоз снега. Изучено порядка 40 конкурсов за 2016–2018 годы.

В частности, УФАС выявило, что в ходе аукционов снижение начальной (максимальной) цены контракта составило 0,5%, а организации, подозреваемые в сговоре, подавали идентичные (с точностью до копеек) ценовые предложения.