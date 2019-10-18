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18.10.2019 14:51
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Концерн ВКО «Алмаз – Антей» на выставке «Россия – Африка» представит новые образцы продукции военного и гражданского назначения

Концерн ВКО «Алмаз – Антей» на выставке «Россия – Африка» представит новые образцы продукции военного и гражданского назначения

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» представит линейку образцов военной и гражданской техники в рамках Саммита «Россия – Африка», который пройдет в Сочи с 22 по 25 октября 2019 года.

«Участвуя в экспозиции в рамках российско-африканского саммита, Концерн рассчитывает на расширение круга потенциальных заказчиков нашей продукции среди стран континента. Учитывая специфику мероприятия, «Алмаз – Антей» сделает акцент на продукции и услугах, актуальных для государств, чьи представители участвуют в нем», – заявил заместитель генерального директора Концерна по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн. По его словам, в периметре единой экспозиции холдинга свой потенциал продемонстрируют более десяти дочерних обществ Концерна.

Участники саммита смогут ознакомиться с популярной военной продукцией Концерна – зенитными ракетными системами большой дальности С-400 «Триумф» и «Антей-2500», зенитными ракетными комплексами (ЗРК) средней и малой дальности – «Бук-М2Э» и «Тор».

Зона воздушной разведки вместит в себе средства наблюдения за воздушным пространством: модели радиолокационных станций (РЛС) «Каста-2Е2», «Подлет-Е», «Гамма-С1МЕ», 55Ж6УМЕ и 55Н6-ТЕ, 1Л125Е, а также натурный образец РЛС 1Л122-1Е.

В зоне РЛС наземной разведки посетители увидят модели радиолокационного комплекса (РЛК) 1Л260-Е, и РЛС «Аистенок», натурные образцы РЛС «Фара-ВР», «Сова»  и 1Л277. Средства радиоэлектронной борьбы будут представлены моделью малогабаритной станции помех МСП-418К.

В зоне ремонта, обслуживания и модернизации гости экспозиции смогут увидеть модели зенитного пушечно-ракетного комплекса «Тунгуска-М1» и ЗРК «Оса-АКМ1».

В отдельной тематической зоне Концерн разместит продукцию гражданского назначения – оборудование для топливно-энергетического комплекса, технические средства из состава системы организации воздушного движения, тепло- и климатотехнику, светодиодные энергосберегающие системы освещения, технику связи, оборудование цифрового наземного телевизионного вещания, медицинскую технику. В частности, в виде макетов, моделей и натурных образцов здесь будут представлены: система подводной добычи углеводородов, автоматизированная система организации воздушного движения «ТОПАЗ», доплеровский метеорологический радиолокатор «ДМРЛ-С», трассовый РЛК «Сопка-2», аэродромный РЛК «Лира-А10» и целый ряд других изделий.

Справка о компании АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей"

 

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