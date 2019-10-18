Испанец, из-за «помощи» которого ФБК признали иноагентом, не смог объяснить, зачем и как расщедрился

Журналисты разыскали испанца Роберто Фабио Монда Карнедаса, из-за двух переводов которого Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) был признан иностранным агентом. Мужчина не смог объяснить, как и зачем он жертвовал деньги.

«Медуза» 18 октября сообщает, что обнаружила Карденаса на афише с анонсом соревнований по единоборствам и связалась с испанцем через тренера боксерского клуба. В разговоре с изданием Карденас подтвердил, что перевел 29 и 109 тысяч рублей, так как прочитал о ФБК в прессе и «решил помочь фонду деньгами».

При этом издание отмечает, что испанец не сумел толком объяснить, по каким причинам он решил помочь фонду, также ему не удалось даже произнести название организации. Два перевода с перерывом в две недели он объяснил необходимостью убедиться, что деньги дошли, — при этом на момент первого перевода счета ФБК уже были заблокированы. На вопрос, как квитанция из банка попала на федеральный телеканал, Карденас предположил, что его телефон взломали.

Директор ФБК Иван Жданов пояснил, что реквизиты исчезли с сайта ещё в августе, а первый перевод от Карденаса поступил 6 сентября.





Фонд борьбы с коррупцией был включён в список иноагентов 9 октября. Создатель фонда Алексей Навальный в своем твиттере заявил, что все средства фонда – пожертвования жителей РФ, и потребовал , чтобы российские власти предоставили доказательства того, что его организация «получила хоть одну копейку иностранных денег».

3 августа в отношении ФБК было возбуждено уголовное дело об отмывании 1 миллиарда рублей. Через несколько дней у сотрудников фонда по всей стране прошли обыски.