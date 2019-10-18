После задержания начальников полиции и угрозыска в Москве ФСБ проводит обыски в УВД по ЗАО, прославившемся «делом Голунова»

ФСБ проводит следственные действия в УВД по Западному округу Москвы после задержания высокопоставленных полицейских ОМВД «Дорогомилово» по подозрению в получении взятки. Об этом 18 октября пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В настоящее время сотрудники ФСБ начали в УВД по ЗАО следственные мероприятия. Изучается документация, которая может быть связана с задержанием руководства ОМВД "Дорогомилово"», – заявил собеседник издания.

По его словам, начальник одной из оперативно-разыскных частей УВД по ЗАО пока только допрошен как свидетель, речи о задержании якобы не идет.

Ранее сообщалось, что заместитель начальника районного отдела МВД «Дорогомилово» – начальник полиции, а также его заместитель – начальник уголовного розыска задержаны в столице по обвинению в получении взятки.

Напомним, УВД по ЗАО столицы прославилось после «дела Голунова» – его сотрудники задерживали журналиста «Медузы» Ивана Голунова якобы с наркотиками. Позже выяснилось, что запрещенные вещества были подброшены.



