«Место вечной боли»: на перекрестке Чернышевского и Шпалерной досталось уже покалеченному столбу

В центре Петербурга утром 18 октября после столкновения двух автомобилей один из них вылетел на тротуар. Спустя месяц после похожей аварии на том же месте.

ДТП произошло на перекрестке проспекта Чернышевского и Шпалерной улицы. Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», водитель автомобиля Mercedes поворачивал налево к набережной, а BMW X3 ехал по Шпалерной в сторону Литейного проспекта. От удара БМВ вынесло на тротуар по центру проспекта Чернышевского, где машина врезалась в столб.

Причем столб уже был поврежден в ДТП ранее, отмечают очевидцы, называя перекресток «местом вечной боли». «Месяц назад была похожая авария. Фонарный столб в ограждениях тому свидетель», – пишут они.

«Каждый день там хожу и уже не подхожу к краю проезжей части, прячусь за углом дома в ожидании перехода Шпалерной... Там летунов много», – замечает участник группы Дмитрий.





Минувшей ночью в Петербурге автомобили как минимум дважды вылетали на разделительные зоны. На проспекте Просвещения Skoda, пробив ограждение, вылетела на трамвайные пути. А на Софийской площади Daewoo Nexia свалила установленный на разделительном тротуаре светофор.