В ЖК «Q-мир» завершили монолитный каркас детского сада на 100 мест

«Аквилон Инвест»

Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» закончил возведение монолитного каркаса здания детского сада на 100 мест в жилом комплексе «Q-мир» в Московском районе. Застройщик приступил к кровельным работам и кладке внутренних перегородок.

Встроенный трехэтажный детский сад общей площадью 1800 кв.м. разместится между первой и второй секцией дома. Проект дошкольного учреждения предусматривает группы для детей разного возраста, игровые и спальные помещения, физкультурный зал, музыкальный зал, а также медкабинет, процедурную, кабинеты логопеда и психолога. На прилегающей к социальному объекту территории будет выполнено благоустройство и озеленение.

Холдинг «Аквилон Инвест» проектирование и строительство детского сада выполянет за собственные средства в рамках проекта жилого комплекса «Q-мир». Объект планируется ввести в эксплуатацию одновременно с жилым комплексом – во II квартале 2021 года, после чего он будет переданы городской администрации.

«Аквилон Инвест» также дополнит детскую инфраструктуру жилого комплекса «Q-мир» проектом «Аквилон Kids» – это клуб для проведения развивающих занятий, игровых мероприятий и праздников для юных жителей комплекса. Застройщик выполнит отделку помещения, укомплектует его мебелью и игрушками. После сдачи жилого комплекса в эксплуатацию клуб будет передан жителям. Детские клубы «Аквилон Kids» – это новый стандарт комфортной жилой среды для детей и родителей, который застройщик предусматривает в своих проектах.

«Q-мир» – это жилой комплекс комфорт-класса, расположенный в 15 минутах ходьбы от метро «Московская» и в 10 минутах от двух крупных парков – Пулковского и Парка Победы. Комплекс состоит из 19-этажного кирпично-монолитного дома на 846 квартир с коммерческими помещениями на первом этаже и подземным паркингом. Помимо детского сада, в составе жилого комплекса откроется кабинет врача общей практики. Территорию жилого комплекса благоустроят: главной пешеходной артерией станет всесезонная Q-аллея, на территории разместят городские огороды, клумбы, альпийские горки, обустроят зону work-out и спортивные площадки. Жилой комплекс строится с применением энергоэффективных технологий, которые в будущем позволят снизить затраты жильцов на коммунальное обслуживание до 40%. Дому присвоен класс энергоэффективности «А+» («Высочайший»).

Справка о компании «Аквилон Инвест»

ЖК «Q-мир» – застройщик ООО «НОРД-ВЕСТ Инвестмент», проектная декларация размещена на сайте: https://q-mir.spb.ru