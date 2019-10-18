Россиянам выдадут облачные электронные подписи. Дистанционно

Правительство запускает эксперимент по выдаче и использованию облачной электронной цифровой подписи, которую можно использовать для оформления документов, договоров или сделок на интернет-площадках. Программа стартует в ноябре 2019 года и продлится до 2021-го.

О проекте постановления, подготовленного Минкомсвязью, 18 октября пишет РБК. Согласно документу, получить цифровую подпись получится дистанционно. Один из путей – авторизация в Единой системе идентификации и аутентификации, которая используется на портале госуслуг, или в Единой биометрической системе.

В эксперименте примут участие Минфин, Минэкономразвития, ФСБ, Росреестр, Центробанк, Федеральная налоговая служба и Федеральная служба по техническому и экспортному контролю. Также правительство собирается привлечь операторов связи и электронные торговые площадки. Использовать новый инструмент могут все желающие.

Параллельно в «Ростелекоме» начнут работать над «моделью угроз информационной безопасности», которую в дальнейшем будут учитывать при официальном внедрении системы.

У цифровой подписи предусмотрено три «уровня сложности» – простая, усиленная неквалифицированная и усиленная квалифицированная. Последняя является аналогом обычной подписи и даёт гарантию того, что все оформленные бумаги будут юридически значимыми.



