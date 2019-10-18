Смольный объявил охоту на медведей. Чиновники унесли с Полюстровского рынка три шкуры

Три медвежьих шкуры изъяты чиновниками комитета по природопользованию на рынке в Петербурге. У продавца не нашлось документов – скорее всего, животные были убиты незаконно.

О рейде природоохранной прокуратуры, ветеринаров и специалистов комитета 18 октября доложили в пресс-службе Смольного. В ходе проверки был выявлен факт нарушения правил охоты. Три шкуры медведя продавали без разрешения на добычу. Одна из них невыделанная. Ветеринарно-сопроводительных документов у продавца также не нашлось.

Возбуждено дело об административном правонарушении. Рассмотрение пройдёт 28 октября. В ходе заседания чиновники хотят выяснить, кто и где убил косолапых.



