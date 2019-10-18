В ЖК «Энфилд» начались продажи квартир дома №4

ГК «Арсенал недвижимость»

В жилищном комплексе комфорт-класса «Энфилд» началась продажа 308 квартир в доме №4. Срок его сдачи – 4 квартал 2020 года.

В квартирах будущим резидентам ЖК предлагается три вида дизайнерской отделки: от сдержанной классики до современного стиля. Высокие потолки, просторные кухни и гостиные, а также видовые лоджии значительно увеличивают визуальное пространство жилья.

Прямо напротив дома находится общеобразовательная школа. ЖК «Энфилд» держится на волне мировых тенденций, поэтому в школе с начальных классов будет проходить обучение английскому языку. На её территории разместится большой спортивный комплекс для детей, в который войдут футбольное поле, площадки для баскетбола и хоккея, дорожки для бега и многое другое. Также на территории ЖК расположены два детских сада.

Будущие жители дома №4 смогут пообщаться с друзьями в хобби-руме, поделиться интересными книгами через стеллажи для буккроссинга или сыграть с соседями в футбол на стадионе. В общественном пространстве «Энфилда» каждый найдёт себе занятие по душе.

ЖК «Энфилд» находится в динамично развивающемся районе с развитой инфраструктурой, в 10 минутах от станции метро «Девяткино».

308 квартир уже ждут своих владельцев! Напоминаем, что ГК «Арсенал Недвижимость» сотрудничает с надёжными и проверенными банками и обеспечивает различные условия по кредитам.

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ЖК «Энфилд» – застройщик ООО "Арсенал Групп", проектная декларация на сайте http://www.enfield-kv.ru/docs/