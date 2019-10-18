Не летают самолёты и не ходят поезда. Барселона продолжает бастовать и протестовать

Национальный испанский авиаперевозчик Iberia и барселонский Vueling Airlines отменили почти 50 рейсов из-за забастовки в Каталонии. Об этом 18 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на испанские СМИ.

В частности, Iberia отменяет 12 рейсов между Мадридом и Барселоной. Компания Vueling отменила 36 рейсов. Как отмечается, решения были приняты, чтобы «избежать возможных проблем в связи с новым днем протестов».





Днём в пятницу в Каталонии после трёх дней беспорядков должна начаться всеобщая забастовка. Из пяти разных городов мятежного региона на северо-востоке Испании в Барселону направляются колонны митингующих. Как сообщает El Pais, в рамках сегодняшней забастовки железнодорожный транспорт, метро и трамваи в Каталонии будут работать лишь на половину своей привычной загрузки в часы пик и лишь на 25% от нормы в остальное время.

Перекрытия автомобильных дорог, железнодорожных путей, поджоги в Барселоне и беспорядки начались 14 октября, после того как Верховный суд Испании вынес приговоры двенадцати каталонским политикам за проведение в 2017 году референдума о независимости Каталонии от Мадрида. Девять человек получили от 9 до 13 лет заключения. Трое оштрафованы.

В ходе столкновений уже пострадали около 500 человек, в том числе 200 представителей правоохранительных органов. Более сотни протестующих были задержаны.

В ночь на 18 октября беспорядки продолжились. Были перекрыты улицы в Барселоне, подожжён мусор, демонстранты разбили витрину в местном банке, поджигали стулья в кафе. В ходе вчерашних столкновений 18 человек были ранены и 19 арестованы.