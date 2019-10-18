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Общество
18.10.2019 10:29
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Центробанк выявил 240 новых финансовых пирамид. Россияне научились их распознавать

С начала 2019 года Банк России выявил 240 финансовых пирамид, 90 из которых существовали в виде интернет-проектов. Такие схемы становятся всё менее эффективны: россияне научились выявлять их на ранних стадиях и больше не боятся жаловаться.

Как 18 октября пишет ТАСС со ссылкой на слова директора департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка России Валерия Ляха, люди по всей стране стали реже участвовать в рискованных финансовых структурах. Если раньше пирамиды в основном выявляли специалисты, то теперь люди всё чаще сообщают им о подозрительных схемах, если видят рекламу в сети.

Наравне с интернет-проектами, часть финансовых пирамид из выявленных 240 существовали в виде ООО, потребительских кооперативов и других финансовых институтов. Всего с начала 2019 года регулятор обнаружил 2165 нелегальных организаций, из которых 1576 – «чёрные кредиторы».

В начале августа 2019 года в Екатеринбурге под подписку о невыезде, по решению суда, отправили подозреваемых в создании российской биткоин-пирамиды Pro100business. Вложения в структуру могли достигать десятков миллионов долларов.


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