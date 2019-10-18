В Москве при получении взятки задержали начальника полиции и начальника угрозыска ОВД «Дорогомилово»

Заместитель начальника районного отдела МВД «Дорогомилово» – начальник полиции, а также его заместитель – начальник уголовного розыска задержаны в столице по обвинению в получении взятки. Об этом 18 октября сообщает ГУ МВД. В их разработке участвовали сотрудники Управления собственной безопасности МВД и УФСБ Москвы и Московской области.

Имена задержанных называть не стали. По предварительной информации, полицейских задержали с поличным, когда им передавали 3,5 миллиона рублей. Уточняется, что деньги якобы были первой частью незаконного вознаграждения общей суммой 12 миллионов рублей. Какие услуги оценили в такую сумму, не говорится.

Поводом стал поступивший сигнал, что некоторые должностные лица УВД по Западному административному округу Москвы могут быть причастны к коррупции.

Руководством столичного главка назначена служебная проверка. Материалы передали в следствие. В случае подтверждения вины задержанные сотрудники полиции будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесут установленное законом наказание, а их руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.

Начальник отдела МВД по району Дорогомилово – полковник полиции Мераб Давитадзе.



