Став жертвой, сын петербургского депутата помог выйти на серийных налетчиков

«Воскрешённый» в суде обидчик депутатского сына и его подельник обзавелись дополнительными уголовными делами о грабеже и краже. Сиевуш Ятимов и его приятель Умеджон Табаров, по версии следствия, поживились не только имуществом Артема Горшечникова, но и гаджетами соотечественника и жительницы Ленобласти.

По информации ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), 16 октября следователи Петроградского района возбудили в отношении товарищей дело о краже. По данным полиции, парочка из Таджикистана 14 октября на Петровском проспекте попросила у соотечественника телефон с камерой, чтобы сфотографироваться. Гаджет владельцу не вернули — в толпе только пятки засверкали.

Неделей ранее друзья, по версии следствия, поживились в Новодевяткино Всеволожского района. Они толкнули в спину 17-летнюю девушку, после чего та упала. Воспользовавшись её беспомощностью, Сиевуш и Умеджон отобрали у жертвы iPhone XR за 79,5 тысячи рублей и кошелёк с двумя тысячами рублей.

Полиция не исключает, что это далеко не все «подвиги» криминального дуэта, других потенциальных жертв ищут. Читателям «Фонтанки» будут признательны за опознание фигурантов, на видео — их лица.





Напомним, на Ятимова и Табарова полиция вышла после того, как те напали на сына депутата Заксобрания Андрея Горшечникова – Артема. После отдыха на Рубинштейна пострадавший поймал такси с двумя выходцами из Таджикистана, которые распылили в лицо пассажиру газ, отобрали iPhone XR и банковские карты. Оба задержанных находятся под стражей. Сиевуш Ятимов запомнился своей плохой актёрской игрой, когда сперва «умер» в «клетке» в зале суда, а потом «воскрес».