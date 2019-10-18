На Курилах медведица с медвежатами напала на двоих рыбаков. Мужчины смогли отбиться

Двое мужчин попали в больницу после встречи с медведем на Кунашире. Товарищи рыбачили на берегу, когда на них напал хищник, передают РИА Новости 18 октября.

Как сообщил мэр Южно-Курильского района Вячеслав Власенко, после случившегося рыбаки смогли сами добраться до машины и вызвали медиков.

Один из мужчин получил закрытую черепно-мозговую травму и множество других повреждений. По информации портала Sakhalin.info, пострадавший пережил клиническую смерть, а сейчас находится в коме. Его напарнику повезло больше: он отделался ссадинами и подозрением на травму головы, его жизни ничего не угрожает. Для пострадавших объявили сбор крови.

По предварительным данным, мужчины побеспокоили медведицу с двумя медвежатами: специалисты считают, что животное повело себя нетипично, потому как обычно самки стараются не вступать в конфликт, а увести детёнышей подальше от опасности. Если медведица будет и дальше проявлять агрессию, её могут застрелить.



