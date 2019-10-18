«Сибиряки были здесь». Российские полярники нашли кофе на земле Франца-Иосифа. Зёрнам больше 100 лет

Бочку с кофе 1902 года обнаружили российские исследователи на Земле Франца-Иосифа в месте, где была стоянка американской полярной экспедиции Ивлина Болдуина. Об этом в своём instagram 18 октября рассказал участник экспедиции режиссер-документалист, член Русского географического общества Леонид Круглов.

«Мы сделали тут много интересных находок, как, например, эта бочка с прекрасно сохранившимися кофейными зёрнами», – написал путешественник.

Круглов отмечает, что находка была сделана в одном из многочисленных лагерей экспедиции из США, который «хорошо сохранился» спустя 117 лет.





«У них было здесь несколько базовых лагерей для покорения Северного полюса. Привезли сюда 400 лаек, 15 пони, большое количество людей, в том числе из Сибири. Сибиряки были здесь, норвеги, американцы. Лагерь уже подмывается волнами, и береговая линия начинает к нему плотно подступать, он, может быть, исчезнет через пару лет. Но пока он в хорошей сохранности. Лучшее из всего, что мы здесь видели», – говорит Леонид Круглов в камеру своего смартфона на Земле Франца-Иосифа.

Россиянин также рассказал, что членам нынешней экспедиции пришлось использовать сигнальные ракеты, чтобы отогнать белых медведей.

Кофе и другие находки будут представлены в Москве 22 октября, в штаб квартире РГО, добавляет исследователь.

Американский путешественник, метеоролог Ивлин Бриггс Болдуин в 1901 году возглавил экспедицию на Северный полюс. Однако во время похода в результате конфликта со спонсором был отстранён он руководства. После зимовки на Земле Франца-Иосифа в начале 1902 года экспедиция была свёрнута, 51 её участник вернулся на материк. Болдуин погиб в результате автокатастрофы в 1933 году в возрасте 71 года.