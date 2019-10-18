Петербургская пенсионерка на «Порше» заявила о покушении на себя

Предпринимательница из Петербурга заявила в полицию о покушении на себя. Неизвестный мужчина целился в её сторону из нарезного оружия и сумел разбить стекло в «Порш Кайене». Женщина считает, что следы могут вести к бывшему компаньону по бизнесу.

Как сообщает 18 октября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, накануне в полицию Выборгского района обратился 30-летний мужчина и сообщил, что некто обстрелял автомобиль его 55-летней матери, когда та была на улице Песочной в областном поселке Ленинское. Позднее правоохранители выслушали подробный рассказ от самой пострадавшей.

По данным «Фонтанки», нападение было совершено на ранее судимую уроженку города Баку. Владелица бизнеса обвинялась по статьям о мошенничестве и незаконных сделках с недвижимостью. Уже вышедшая на пенсию женщина, кстати, и теперь стоит во главе ИП, занимающегося арендой и управлением помещениями. Бизнесвумен рассказала, что 17 октября около половины десятого вечера во время въезда в коттеджный посёлок Классика в неё стреляли. С ружьём на улице ее автомобиль поджидал неизвестный в камуфляже. Рядом находилась серо-жёлтая машина с московским номером. Пуля пробила стекло в двери с водительской стороны. Сама дама не пострадала. Она считает, что за покушением могут стоять её бывшие компаньоны по бизнесу, один из которых находится в федеральном розыске и якобы угрожал уничтожить её.

Полиция пока решает, стоит ли возбуждать уголовное дело о покушении на убийство. Не исключено, что стрельбу квалифицируют и как хулиганство.



