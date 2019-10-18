На севере Петербурга машину с путей выталкивали пятеро, на юге – снимали со светофора двое

Как минимум дважды за ночь с 17 на 18 октября в Петербурге автомобили вылетали на конструктивно выделенные разделительные зоны, снося попадающиеся по пути конструкции.

На севере города, на проспекте Просвещения у пересечения с проспектом Энгельса, «Шкода» пробила ограждение и залетела на трамвайные пути. Сдвинуть её пытались сразу пятеро мужчин – под строгим присмотром сотрудника ГИБДД. Эту сцену сфотографировали очевидцы из группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Как видно на фото, машина мешала пройти трамваю с перекрёстка.

«Нексию» на Софийской площади на юге города толкали только двое. Она обрушила светофор и запрыгнула на разделитель так, что задние колёса повисли в воздухе. По словам очевидицы из «ДТП и ЧП», от водителя пахло алкоголем.





Обе аварии, судя по всему, обошлись без серьёзных травм.