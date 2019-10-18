Из квартиры у Мариинского театра пропал альт. В полицию позвонила сотрудница «Композитора»

Квартиру нотного редактора обокрали в Адмиралтейском районе Петербурга. Хозяйка лишилась не только денег, но и музыкального инструмента.

Как стало известно ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), 50-летняя музыкальный редактор известного в Северной столице специализированного издательства «Композитор» обратилась в полицию в одиннадцать вечера 17 октября. Вернувшись к себе в квартину на Английском проспекте, 17/19, она увидела входную дверь взломанной. Из помещения пропали 30 000 рублей, 1000 евро, загранпаспорт. Но, возможно, куда ощутимее для человека искусства утрата альта и фарфоровой статуэтки.

Ущерб оценили как крупный, криминалисты изучают оставленные отпечатки пальцев.



