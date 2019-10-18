«У Японии достаточно своих земель». Губернатор Токио предложила провести марафон на Курилах, с ответом затягивать не стали

В Японии предложили провести марафонский забег и соревнования по спортивной ходьбе на Олимпиаде-2020 на Курильских островах. Российские дипломаты шутку не оценили.

Как 18 октября сообщает агентство Kyodo, изначально соревнования должны были пройти в Токио, но Международный олимпийский комитет решил перенести их Саппоро, поскольку температура в этом городе ниже, и спортсменам не придется страдать от сильной жар.

Большие затраты на реализацию решения комитета возмутили губернатора Токио Юрико Коикэ. «Если нужно прохладное место, я хочу услышать предложения, почему бы не провести их на северных территориях (так в Японии называют Курильские острова — Прим. ред.)», — заявила она.

На слова губернатора отреагировало консульство России в Японии. «У Японии достаточно своих земель с прохладным климатом, но российские Южные Курилы к ним не относятся», — уточнили дипломаты в Facebook.





Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа 2020 года. Паралимпийские игры в Японии начнутся 25 августа и закончатся 6 сентября.

Ранее российские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи были показаны как часть территории Японии на официальном сайте Игр.

Япония отрицает российский суверенитет над территорией южных Курил по итогам Второй Мировой войны и настаивает на возвращении островов под свой контроль. В Москве указывают на законность нахождения этих территорий в составе России.