Пламенеющий автомобиль собрал затор на Обводном. Он вспыхнул на ходу

И без того плотное движение около Балтийского вокзала утром 18 октября затруднил автомобильный пожар.

Как сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, вызов на набережную Обводного канала, 122, поступил в 6:54. Там по всей площади горел легковой автомобиль «Фольксваген». Два пожарных расчёта (восемь человек) справились за несколько минут: в 7:08 пожар был уже ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали.

Очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» добавляют, что такси «Фольксваген Поло» загорелось прямо на дороге, в средней полосе. «Аварии не было. Короткое замыкание, скорее всего», – предполагают в группе.





Трафик в этом районе плотный. Пользователи «Яндекс.Карт» обсуждают ДТП. В целом по городу общий балл загруженности дорог составляет обычные для этого времени суток 6 баллов.