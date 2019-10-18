В России падают цены на сахар. Обеспокоенные производители просят власть установить минимальную цену

Подумать об установлении минимальной цены на сахар, которая делает его производство рентабельным, порекомендовала странам ЕАЭС Евразийская экономическая комиссия. Причина – перепроизводство сахара, в первую очередь в РФ, где самая большая часть посевов сахарной свеклы.

Об этом 18 октября сообщает РБК, редакция которого ознакомилась с протоколом. Рекомендации получили Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. В документе сказано, что профицит сахара в России уже обернулся резким снижением цен на продукт: в опте он подешевел за год почти на 40%, подсчитал Минсельхоз. В октябре текущего года в Краснодаре килограмм продавали за 21,7 рубля, при цене в 36 рублей годом ранее.

При этом перепроизводство сахара в нашей стране наблюдается уже третий год. Оно может привести к сокращению посевных площадей и уменьшению производства. Участники рынка считают, что нужно определить минимальную цену для определения мер господдержки, если цена упадет до критической. Так, в молочной отрасли есть «субсидия на литр молока»: власти возмещают сельхозпроизводителям и фермерам часть затрат на 1 кг реализованного молока.



