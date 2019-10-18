С нового года россияне смогут оплачивать услуги ЖКХ на сдачу в магазинах

Оплачивать услуги ЖКХ россияне смогут на кассах магазинов, начиная с нового года. Для этого продавцу необходимо будет показать квитанцию с QR-кодом для сканирования.

Как сообщает 18 октября газета «Известия», сервис пока запускают лишь три российских банка - татарстанский Ак Барс Банк, крымский РНКБ и федеральный Райффайзенбанк. Впрочем, как отмечается, другие финансовые организации тоже заинтересованы в участии.

Эксперты считают, что услуга будет полезна и востребована в первую очередь в отдалённых районах, где нет или недостаточно отделений банков.

Ранее стало известно, что все платежи за жилищно-коммунальные услуги в России хотят объединить в едином платежном документе (ЕПД).



