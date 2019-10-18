«Ракеты могут увернуться от сорока ударов ПВО». В США нашли в России «настоящее оружие Судного дня»

Атомный подводный крейсер стратегического назначения «Юрий Долгорукий» в США назвали «настоящим оружием Судного дня». Материал 18 октября опубликовал американский журнал National Interest.

Издание привело в пример успешный запуск с крейсера баллистических ракет «Булава» из акватории Белого моря по полигону Кура, расстояние составило более 5,5 тысячи километров.

«„Булава« имеет необычно мелкую траекторию полета, что затрудняет ее перехват. 40-тонные ракеты могут увернуться от порядка сорока ударов ПВО», — сообщает издание.

Журнал также сравнил российский подводный крейсер с зарубежными аналогами, подчеркнув, что он сможет разрушить города противника, даже если другие ядерные силы будут уничтожены при первом ударе.





Головной корабль проекта 955 «Борей» – крупнейший современный ракетный подводный крейсер стратегического назначения российского флота. Восьми подводных лодок такого класса достаточно, чтобы они одновременно могли патрулировать для сдерживания Тихий и Северный Ледовитый океан.