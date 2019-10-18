Коллекторы активно начали скупать ипотечные долги россиян. Неплательщиков выселят принудительно

Коллекторы начали активно интересоваться покупкой ипотечных долгов россиян вместе с закладными. На тренд обратил внимание «Коммерсантъ». Обычно банки отдавали такие долги на агентское взыскание или же продавали остаток непокрытого долга после продажи квартиры. Эксперты опасаются, что коллекторы поставят должников в затруднительное положение.

Как сообщает 18 октября издание, первым, кто купил большой объем закладных, по которым к нему перешли права требования, обеспеченные недвижимостью, стало коллекторское агентство ЭОС. В компании не стали называть точное количество, цену и названия банков. Квартиры оценивали специалисты, которые не учитывали при этом, является ли та или иная квартира единственным жильем должника.

Гендиректор ЭОС Антон Дмитраков заверил издание, что агентство будет стараться вернуть должников в график платежей. Если последний так и не начнет погашать долг, ему предложат добровольную продать квартиру под контролем агентства. В случае отказа коллекторы пойдут в суд, а дальше недвижимость все равно выставят на торги. Если квартира не продастся, то судебный пристав предложит коллекторам забрать недвижимость в счет погашения долга с дисконтом в 25 процентов от рыночной цены. Через пять дней должников принудительно выселят из жилья.

Участники рынка считают, что тренд будет набирать обороты, поскольку ипотечные кредиты составляют более 40% от общего объема ссуд физлиц. В то же время, есть опасения за заемщиков. Если банки пытаются войти в положение и предложить должникам способ выхода из ситуации, то коллекторам это делать незачем. Крупные федеральные банки заверили издание, что не собираются продавать коллекторам ипотечных должников.



