«Время, прямо скажу, тревожное». Горбачёв рассказал, что обращался к Путину

Бывший президент СССР Михаил Горбачев рассказал, что некоторое время назад обращался к президенту России Владимиру Путину. По его словам, это был особый случай.

Горбачев подчеркнул, что не хотел бы «навязываться в советчики» мировым лидерам и обращается к ним, направляя краткое письмо, пишет 18 октября «Лента.ру» со ссылкой на «Известия». Детали письма он раскрывать не стал, лишь добавив, что недавно обращался и к президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Горбачев добавил, что в настоящее время на мировых лидерах лежит огромная ответственность, поскольку обстановка тревожная. «Время, прямо скажу, тревожное. Это большой груз. Знаю по своему опыту. Я никуда не прячусь, не скрываю своего мнения. Иногда замечаю, что мои мысли находят отклик в словах и действиях лидеров», — сказал он.

Также экс-президент СССР отметил, что наблюдает в мире две опасных тенденции: пренебрежение международным правом и милитаризацию мировой политики.



