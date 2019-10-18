Смертельный выезд на красный. На Ленинском трое пострадали, один погиб

ДТП с погибшими произошло рано утром 18 октября, в 4:58, на пересечении улицы Зины Портновой и Ленинского проспекта в Петербурге

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, по предварительной информации, мужчина 1994 года рождения на «Форде Фокусе» выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с «Ладой Калиной».

Пассажирка «Лады», женщина 1959 года рождения, скончалась на месте. Три человека госпитализированы: водитель «Лады» (возраст мужчины уточняется) – с тяжёлыми травмами, женщина 1997 года рождения из «Форда» – также с тяжёлыми травмами, водитель «Форда» – в состоянии средней степени тяжести.





«Картина жуткая, – рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». – После ДТП двоих увезли на скорой. Ещё одного вытащили спасатели, но оставили на траве, накрыв мешком».