«Турция будет счастлива, курды будут счастливы».Трамп заявил о полном контроле над ИГ

Президент США Дональд Трамп заявил о «полном контроле» над запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство» (ИГ). Об этом в ночь на 18 октября сообщила пресс-служба Белого дома.

«Исламское государство полностью под контролем, и мы продолжаем захватывать его больше. Мы имеем замечательную ситуацию, разработанную различными способами», — сказал Трамп.

«Турция будет счастлива, курды будут счастливы, ИГ будет несчастным», — добавил он.

Заявление Трамп сделал на фоне решения Вашингтона и Анкары приостановить военную операцию «Родник мира», которую Турция начала 9 октября. Соглашение о 120-часовой паузе было достигнуто в ходе визита в Анкару вице-президента США Майкла Пенса. За этот срок курдские «Отряды народной самообороны» (YPG) должны будут выйти из района операции на севере Сирии. После того, как они покинут эту зону, Турция завершит свою военную операцию.

В Дамаске назвали соглашение США и Турции о перемирии туманным. При этом курдские «Сирийские демократические силы» (SDF) заявили о согласии с решением Турции приостановить военную операцию.



