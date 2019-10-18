«Война становится очень умной». В России разрабатывают стрелковое оружие в новых калибрах

Стрелковое оружие в новых калибрах разрабатывает госкорпорация «Ростех». Об этом 18 октября сообщил индустриальный директор кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии Сергей Абрамов.

«Стрелковые предложения есть конечно. У нас есть опытно-конструкторские работы по новым стрелковым калибрам», – сказал Абрамов ТАСС. Он не уточнил, о каких образцах и калибрах идет речь.

Абрамов добавил, что специалисты Ростеха внимательно следят за мировыми тенденциями развития обычных вооружений. «Война становиться очень умной, и к этой войне надо быть готовым. Мы знаем не только нашу стратегию, но и военное стратегию американцев. Понимание заделов у на есть», – пояснил Абрамов.

Ранее Минобороны США обнародовало подробности национальной программы перевооружения Next Generation Squad Weapons (NGSW). В русле этой кампании основной стрелковый калибр 5,56 мм в армии Соединенных Штатов будет заменен на боеприпасы калибра 6,8 мм.

В опубликованном в феврале сборнике Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Минобороны России рассматривалась возможность отказа от патронов калибра 5,45 мм, используемых в автоматах АК-74, АК-12 и других образцах стрелкового вооружения российской армии. По мнению военных специалистов, на сегодняшний день наиболее перспективным в плане модернизации и улучшения патронов является калибр 7,62 мм.



