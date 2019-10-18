СМИ: В России хотят запретить пластиковые пакеты. Законопроект готовит Роспотребнадзор

Пластиковые пакеты перестанут использовать в России. Законопроект о сокращении производства и полном запрете готовит Роспотребнадзор, однако точные сроки не называются.

Сокращение производства одноразовых пластиковых пакетов планируется вводить поэтапно — вплоть до полного их запрета, пишет 18 октября РБК со ссылкой на «Известия».

В пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии России сообщили, что поддерживают инициативу, так как она позволит снизить степень негативного влияния на окружающую среду. В ведомстве также сообщили, что поддерживают переработку и внедрение механизмов «замкнутой экономики», когда пластиковые изделия направляют на переработку.

В Минприроды также указали, что вопросами запрета производства какой-либо продукции на территории России занимается Минпромторг, но в пресс-службе Минпромторга и Минэкономразвития на просьбы прокомментировать запрет пластиковых пакетов не ответили.





В ассоциации «Чистая страна» вместо полного запрета пластиковых пакетов предложили устанавливать высокие цены на одноразовую упаковку, чтобы россияне менее активно ее покупали. Несколько лет назад магазины бесплатно предоставляли пакеты на кассе, однако сейчас многие крупные торговые сети стали брать за них деньги, в результате чего спрос на упаковку из пластика упал почти вдвое.