Минобороны рассекретило документы об освобождении Белграда

Минобороны России опубликовало рассекреченные документы об освобождении Белграда, из них можно узнать о том, что немецкие войска собирались взорвать все важнейшие элементы инфраструктуры города и культурные сооружения.

Белградская стратегическая наступательная операция завершилась 75 лет назад, 20 октября 1944 года. "До начала штурма Белграда были получены сведения, что немецко-фашистское командование намеревалось превратить югославскую столицу в сплошные развалины. К уничтожению были подготовлены правительственные и административные здания, исторические памятники, крепость, водопроводную и канализационную сети, электростанцию, речной порт", – говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций ведомства.

С эпизодами штурма и разминирования гостиницы "Албания" и крепости Калемегдан можно ознакомиться в журнале боевых действий 11-й отдельной штурмовой инженерно-саперной бригады. "Немцы подбили наш танк, когда еще не кончились бои, а жители города разукрасили этот танк цветами, красочными лентами и сделали на нем надписи: "Живио Маршал Сталин, Живио Маршал Тито!", – приводит Минобороны слова из политдонесения 57-й армии Третьего украинского фронта.



