Выходные в Финляндии 19-20 октября: карнавал света, рыбная ярмарка и первая лыжня

В эти выходные финские луна-парки красочными фестивалями прощаются с посетителями до весны, а в Иматре уже начнут лыжный сезон. На выставке в Хельсинки расскажут, как стать еще красивее и спортивнее, а в Котке можно просто поесть рыбы.

Тампере

В субботу в южной части Финляндии ожидается от +4 до +11 градусов Цельсия, пройдут дожди. На севере страны морозы до -4, зато выглянет солнце. В воскресенье на юге Суоми похолодает до плюс 8, но дождливо будет лишь в восточных регионах.

Хельсинки в этот уик-энд принимает международную выставку I love me, посвященную индустрии красоты. В Выставочном центре можно будет узнать о новинках косметики, парфюмерии и даже оборудования для салонов красоты. С посетителями также поделятся советами инструкторы фитнеса и йоги, стилисты и косметологи.

В столичном луна-парке Линнанмяки проходит ежегодный «Карнавал света». Посетителей ждут выступления танцоров и музыкантов, а также световые инсталляции, среди которых инопланетный сад, тающий сахар и озорные кошки Закроет сезон луна-парк в воскресенье, 20 октября праздничным гала-концертом в 19:30 и ярким фейерверком в 21:50.





В Доме музыки 19 октября устроят вечер танго TangoNyky. Ведущие танцевальные дуэты Финляндии исполнят этот чувственный танец под аккомпанемент бандонеониста Микко Хелениуса и струнного оркестра Soul Strings, состоящего из 20 музыкантов. В финале вечера присоединиться к танцу смогут и зрители. Билет обойдется в 28 евро.

На домашней Хартвал-арене 19 октября в матче КХЛ хоккеисты «Йокерит» сразятся против «Торпедо» (Нижний Новогород). Билеты стоят от 25 евро.

В культурном центре Корьямо в воскресенье разместится блошиный рынок. С 11 до 15 часов там будут торговать винтажной одеждой, украшениями, книгами и другими товарами, получившими шанс обрести вторую жизнь.

В Тампере до 19 октября продолжается «Карнавал ужаса» в луна-парке «Сяркянниеми». Вдохновившись празднованиями Латинской Америки, организаторы предлагают посетителям встретиться с зомби, посмотреть огненные шоу, танцевальные и цирковые номера. А сами аттракционы украшены оригинальной подсветкой.

В Котке в эти выходные устроят традиционную рыбную ярмарку, на этот раз посвященную плотве. С 10 до 16 часов в порту Сапокка будут торговать рыбой и рыбными продуктами, товарами для рыбалки и разделывания улова. На ярмарке можно будет попробовать и готовые блюда из рыбы.

В Иматре не стали дожидаться зимы и уже 20 октября откроют Лыжню первого снега. На стадионе Уконниеми построили сеть лыжных трасс из настоящего снега, который был сохранен с прошлой зимы. Прокатиться могут как любители, так и профессионалы. Общая длина трасс составляет 5 км. Билет на день стоит 10 евро, однако есть предложения на три дня, неделю, месяц и даже на весь сезон.

Виктория Трифонова, «Фонтанка.ру»