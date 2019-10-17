Министр энергетики США Перри подал в отставку

Министр энергетики США Рик Перри подал в отставку, сообщает Вloomberg.

Глава Минэнерго попросил об этом президента Дональда Трампа по собственному желанию. О том, что Перри в ноябре объявит о своей отставке, ранее писало издание Politico.

В 1989 году перешел из Демократической партии в Республиканскую. Был избран вице-губернатором Техаса в 1998 году и сменил на посту губернатора Джорджа Буша, в 2000 году избранного президентом. Перри трижды избирался на полный срок в 2002, 2006 и 2010 годах.



