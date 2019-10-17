Кремль оценил заявления Белого дома о приглашении РФ на саммит G7

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал заявления Белого дома, что США могут пригласить Россию на саммит G7, который состоится будущим летом в Майами, передает «Интерфакс».

По словам Пескова, в Кремле «с удовольствием» ознакомятся с «формулировкой приглашения».

«После этого (ознакомления — ИФ) можно будет оценивать», — подчеркнул пресс-секретарь.

17 октября и. о. руководителя аппарата Белого дома Мик Малвейни в ходе брифинга заявил, что Россию могут позвать на будущий саммит G7. При этом он отметил, что вопрос возвращения к формату G8 не обсуждался, передавало «РИА Новости».





Ранее Трамп заявил, что пригласил бы президента РФ Владимира Путина на следующую встречу лидеров стран «Большой семерки». При этом американский президент отметил, что ему безразличны политические последствия для него после приглашения Путина на саммит.

Reuters со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что Россия должна сама официально попросить вернуться в клуб G8, чтобы члены международного клуба смогли проголосовать за ее возвращение.

19 августа президент РФ Владимир Путин в эфире «России 24» говорил, что не видит возможности возвращения России в формат, пока он называется «Большая семерка». При этом, по его словам, Россия в любое время ждет в гости партнеров из стран «Большой семерки».

Россия являлась участницей формата G8 с 1997 по 2014 год вместе с США, Канадой, Японией, Великобританией, Францией, Германией и Италией. После присоединения Крыма к России западные страны отказались от проведения дальнейших встреч с участием Москвы и вернулись к формату G7.