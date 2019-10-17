Черчесов: Матч с Бельгией будет для нас лакмусовой бумажкой

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что матч квалификационного турнира Евро-2020 против Бельгии будет показательным для команды. Победитель этой встречи с большой долей вероятности выиграет отборочную группу.

— Бельгия — первая команда в рейтинге, и мы это понимаем, — сказал Черчесов в интервью для программы «Футбол России» на телеканале «России 24». Есть турнирная таблица, есть спортивный азарт и есть проигрыш Бельгии в прошлом матче со счетом 1:3.По-спортивному хочется правильно сыграть и добиться результата. Нет никаких опасений, к этой команде надо правильно подойти. Главное, чтобы у нас все были здоровы. Ажиотаж есть и будет, что нас не может не радовать. Эта игра будет лакмусовой бумажкой для нас. Такие соперники будут нас ждать на чемпионате Европы. Кстати, первая игра была с ними в марте, не очень удобно для нас, потому что мы только начинаем чемпионат.

Напомним, сборная России, выиграв матч против сборной Кипра со счётом 5:0 , уже стала участницей финального этапа чемпионата Европы.



