Один из первых автомобилей, «похожих на автомобиль», выставлен на аукцион

Один из пяти сохранившихся экземпляров Panhard-Levassor Type A2 1901 года выпуска будет продан на аукционе Bonhams в начале ноября. Автомобиль имеет собственное имя «Le Papillon Bleu» (Голубая бабочка) и примечателен еще тем, что его первым владельцем был шевалье Рене Де Найфф, первый председатель организации, известной сегодня как Международная Автомобильная Федерация (FIA).

Выпущенный во Франции Panhard-Levassor Type A2 является чуть ли не первым автомобилем, похожим на автомобили как мы их знаем, говорится в пресс релизе аукциона Bonham. То есть двигатель у него расположен спереди, имеется коробка передач, и педали, и даже рулевое колесо, в отличие от распространенной тогда рукоятки управления.

Двигатель «Голубой Бабочки» развивал достаточные по тем временам 7 лошадиных сил, что давало владельцам возможность даже участвовать в любительских гонках – популярном развлечении для немногочисленных автовладельцев начала прошлого века. Автомобили в то время продавались в виде шасси с мотором, поэтому кузов, покрытый голубой эмалью, с контрастной красной обивкой салона и алыми дисками колес был изготовлен в соотвествии с пожеланиями владельца в популярной тогда парижской каретной мастерской «Ротшильд и сыновья».

Несмотря на более чем столетний возраст, автомобиль находится в прекрасном техническом состоянии и регулярно принимает участие в автопробегах для антикварных машин, в том числе в ежегодном «автопробеге для ветеранов» между Лондоном и Брайтоном.





Приблизительная цена, за которую может быть продан этот редкий исторический экземпляр Panhard-Levassor Type A2 «Le Papillon Bleu», составляет 200 – 250 тысяч фунтов (от 16,5 до 20,5 миллионов рублей).

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