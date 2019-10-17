В Барселоне отменены 42 рейса из-за забастовки сторонников независимости Каталонии
Авиакомпании Vueling и Iberia отменили в общей сложности 42 рейса в пятницу в аэропорту Барселоны из-за всеобщей забастовки в испанской Каталонии. Об этом сообщила в четверг газета El Pais.
По ее информации, Vueling отменила 36 рейсов, Iberia – еще шесть. Не исключается, что стачка затронет и других перевозчиков.
Забастовка является одной из акций сторонников независимости региона, которые выступают против вердикта лидерам каталонского сепаратистского движения. Временный глава государства уже высказался о том, что нельзя экстраполировать события в Каталонии на выход Британии из ЕС.
Справка:
1 октября 2017 года прошел референдум, в котором участие приняли 43% жителей региона. Подавляющее большинство (90%) высказалось за отделение от Испании. Центральная власть пыталась помешать проведению плебисцита, применяя, в том числе, силовые методы. Пострадали 893 человека. Конституционный суд признал референдум незаконным. Несмотря на это, 27 октября каталонский парламент большинством голосов одобрил резолюцию о провозглашении независимой республики. Однако уже на следующий день, 28 октября, власти Испании объявили о роспуске правительства и парламента региона и передали полномочия главы Каталонии вице-премьеру страны. Глава каталонского правительства Карлес Пучдемон смог вовремя покинуть страну. Испанские власти пытались добиться его выдачи, но все попытки закончились неудачей.