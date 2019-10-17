В Барселоне отменены 42 рейса из-за забастовки сторонников независимости Каталонии

Авиакомпании Vueling и Iberia отменили в общей сложности 42 рейса в пятницу в аэропорту Барселоны из-за всеобщей забастовки в испанской Каталонии. Об этом сообщила в четверг газета El Pais.

По ее информации, Vueling отменила 36 рейсов, Iberia – еще шесть. Не исключается, что стачка затронет и других перевозчиков.

Забастовка является одной из акций сторонников независимости региона, которые выступают против вердикта лидерам каталонского сепаратистского движения. Временный глава государства уже высказался о том, что нельзя экстраполировать события в Каталонии на выход Британии из ЕС.



