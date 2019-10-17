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И.о. премьера Испании: Готовы к любому сценарию по Brexit
Власти Испании готовы к любому сценарию относительно выхода Великобритании из состава Евросоюза. Об этом написал в четверг в Twitter и.о. премьер-министра Испании Педро Санчес.
Termina la reuni?n del #EUCO. Los 27 hemos aprobado el acuerdo con Reino Unido, una nueva oportunidad para que el #Brexit se produzca de forma ordenada. Aunque desde el Gobierno de Espa?a trabajamos para que as? sea, estamos preparados para afrontar cualquier tipo de Brexit. pic.twitter.com/IZDE9vUFxh— Pedro S?nchez (@sanchezcastejon) 17 октября 2019 г.
27 [стран – членов ЕС] одобрили соглашение с Соединенным Королевством – новая возможность, чтобы Brexit произошел упорядочено, – отметил Санчес. – Хотя правительство Испании работает над тем, чтобы так и было, мы готовы к тому, чтобы противостоять любому Brexit".
Напомним, накануне в Каталонии, уже проголосовавшей за выход из состава Испании, случились массовые беспорядки. Поводом к ним стало судебное решение о сроках для лидера сепаратистов Карлеса Пучдемона и его соратников.
Справка:
1 октября 2017 года прошел референдум, в котором участие приняли 43% жителей региона. Подавляющее большинство (90%) высказалось за отделение от Испании. Центральная власть пыталась помешать проведению плебисцита, применяя, в том числе, силовые методы. Пострадали 893 человека. Конституционный суд признал референдум незаконным. Несмотря на это, 27 октября каталонский парламент большинством голосов одобрил резолюцию о провозглашении независимой республики. Однако уже на следующий день, 28 октября, власти Испании объявили о роспуске правительства и парламента региона и передали полномочия главы Каталонии вице-премьеру страны. Глава каталонского правительства Карлес Пучдемон смог вовремя покинуть страну. Испанские власти пытались добиться его выдачи, но все попытки закончились неудачей.