И.о. премьера Испании: Готовы к любому сценарию по Brexit

Власти Испании готовы к любому сценарию относительно выхода Великобритании из состава Евросоюза. Об этом написал в четверг в Twitter и.о. премьер-министра Испании Педро Санчес.

Termina la reuni?n del #EUCO. Los 27 hemos aprobado el acuerdo con Reino Unido, una nueva oportunidad para que el #Brexit se produzca de forma ordenada. Aunque desde el Gobierno de Espa?a trabajamos para que as? sea, estamos preparados para afrontar cualquier tipo de Brexit. pic.twitter.com/IZDE9vUFxh — Pedro S?nchez (@sanchezcastejon) 17 октября 2019 г.

27 [стран – членов ЕС] одобрили соглашение с Соединенным Королевством – новая возможность, чтобы Brexit произошел упорядочено, – отметил Санчес. – Хотя правительство Испании работает над тем, чтобы так и было, мы готовы к тому, чтобы противостоять любому Brexit".

Напомним, накануне в Каталонии, уже проголосовавшей за выход из состава Испании, случились массовые беспорядки. Поводом к ним стало судебное решение о сроках для лидера сепаратистов Карлеса Пучдемона и его соратников.



